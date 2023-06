Après le saccage de la ville de Denain, la colère des habitants

Une nouvelle nuit d'émeutes en France, après la mort de Nahel, suite à un contrôle de police à Nanterre mardi 27 juin. Le Nord n'est pas épargné par ces violences urbaines . Dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 juin, Denain, près de Valenciennes, a été le théâtre de dégradations et d'incendies volontaires.

Plusieurs bâtiments du centre-ville ont été saccagés, notamment, la mairie, le théâtre, le cinéma, la médiathèque et des magasins. Les secours et les forces de l'ordre ont également été pris pour cible pendant leurs interventions. Après une nuit de violences, les habitants de la commune découvrent les dégâts et sont sous le choc.

La médiathèque de Denain a notamment été incendiée © Radio France - Justine Claux

"Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu"

Quand il arrive devant son magasin, Frédéric constate les dégâts. Ce commerçant est anéanti, il ne reste plus rien dans sa boutique. "J'ai été vandalisé, pillé, tous mes stocks ont été vidés, les vitrines sont cassées, la devanture aussi, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu", déplore-t-il. Il n'est pas le seul dans cette situation, à chaque coin de rue, des vitres sont brisées. "C'est une horreur, ce n'est pas croyable de voir tout ça. Les banques ont pris, la médiathèque et la mairie aussi, c'est une honte", s'emporte Maryse, une habitante de Denain.

Les vitrines de nombreuses banques ont été brisées dans le centre-ville © Radio France - Justine Claux

Après plusieurs nuits de violences, les habitants sont exténués. "Ça commence à bien faire, s'énerve Océane. C'est inutile de faire ça, si c'est vraiment pour le petit Nahel, ça ne lui rend pas hommage. Ils font juste ça pour casser et voler, pendant ce temps, nous, on flippe toute la nuit". À côté d'elle, Liliane hoche la tête, elle se demande maintenant qui va payer pour tous ces dégâts. "Qui va payer ? C'est la ville, et la ville, c'est qui ? C'est les impôts, et les impôts, c'est qui ? C'est nous ! Je suis écœurée".

Un couvre-feu décrété

Après les violences urbaines qui ont saccagé la ville, la maire de Denain a décrété un couvre-feu à partir de 20h . Anne-Lise Dufour l'a annoncé sur les réseaux sociaux de la mairie ce vendredi après-midi. "Je viens de signer trois arrêtés à effet immédiat, le premier instaure un couvre-feu à partir de 20h, c'est-à-dire une interdiction totale de se trouver dans les rues de la ville à partir de 20h, quel qu'en soit l'objet", explique la maire.

Le second arrêté interdit tout regroupement dans les rues de la ville. "Je vous demande de rentrer tout objet devant chez vous qui pourrait être utilisé comme projectiles, de fermer vos volées, de rentrer vos poubelles et de garder vos enfants à la maison", précise Anne-Lise Dufour. La maire en appelle à la "responsabilité" de tous les habitants.