Après le saccage des camions aux Restos du coeur de Wattrelos, les deux suspects bientôt jugés

Les deux suspects interpellés après le saccage vendredi 1er septembre des camions des Restos du Coeur à Wattrelos vont être bientôt jugés. La Procureure de Lille annonce qu'ils ont été déférés.

Le majeur, âgé de 18 ans, est incarcéré en attendant une comparution immédiate le 18 octobre prochain.

Quant à l'adolescent de 14 ans également mis en cause et interpellé lundi, il est placé sous contrôle judiciaire et comparaitra le 9 novembre devant le juge des enfants.

Devant les caméras de surveillance, deux individus avaient agi à visage découvert, crevant des pneus et cassant les pare -brises des véhicules de l'association qui approvisionnent 53 centres dans le département du Nord.