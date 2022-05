Après le scandale Kinder, "Ferrero n'a pas les bonnes réponses" estime l'avocat rouennais Jérémy Kalfon

Après l'inquiétude, c'est l'heure de la contre-attaque judiciaire. L'avocat rouennais Jérémy Kalfon défend aujourd'hui 14 familles face au géant de l'agroalimentaire Ferrero. Leur point commun : leurs enfants sont tombés malades après avoir mangé des chocolats Kinder, contaminés à la salmonelle. Certains d'entre eux ont dû être hospitalisés. Aujourd'hui, ces familles demandent des réponses et ne se sentent pas toujours écoutées.

"Ce qui est étonnant, c'est qu'aucune famille ne m'a parlé d'indemnisations, explique l'avocat, qui était l'invité de France Bleu Normandie, ce jeudi 26 mai. Ce qui a motivé les plaintes c'est l'attitude de Ferrero tout au long de ce scandale."

Il poursuit: "Vous avez des contaminations qui vont se dérouler pendant plusieurs mois, de décembre à avril. A l'issue de cette contamination, une fois que les familles avaient identifié la cause de cette contamination, elles ont contacté Ferrero. Elles ont eu plusieurs types de réponses. Certaines c'était de dire "c'est de votre faute, on ne donne pas de chocolat à de jeunes enfants". Ensuite, quand le scandale a éclaté, Ferrero a mis en place un numéro vert et le seul dispositif mis en place par Ferrero ça a été la distribution de bons d'achat pour de Kinder. Ferrero dans cette affaire n'a pas les bonnes réponses malheureusement."