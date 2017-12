Une affaire similaire et à bien plus grande échelle avait suscité l'émoi à Bordeaux : un serial creveur de pneus avait sévi durant 7 ans, en s'en prenant méthodiquement à 6000 voitures dans différents quartiers entre 2011 et 2017. C'est cette fois-ci une sérial creveuse de pneus qui vient d'être arrêtée à Pessac, par les policiers, grâce à l'aide précieuse des riverains.

Un riverain note la plaque d'imatriculation

Depuis le mois de septembre, les policiers de Pessac avaient remarqué une recrudescence de crevaison dans un seul quartier, limité par les rues Boileau et Lafontaine, près de la rocade et en limite de Mérignac. Ils ont alors débuté une enquête et multiplié les patrouilles à pied. Et le 20 décembre dernier, un riverain les a informés avoir vu une femme, sortir d'une voiture, crever des pneus puis repartir aussi vite.

Ce riverain avait eu la bonne idée de noter la plaque d'immatriculation. Ce qui a permis l'arrestation de cette habitante de Pessac de presque 50 ans, chez elle, dès le lendemain. Cette femme "dépressive" a reconnu une trentaine de faits en garde à vue. Elle aurait fait ça "pour se soulager". Présentée au parquet de Bordeaux, et placée sous contrôle judiciaire, elle sera jugée dans les prochaines semaines.