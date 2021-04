"Pédophile en liberté" : un Sarthois suspecté de viols sur mineurs pointé du doigt à Saint-Mars-la-Brière

La remise en liberté d'un suspect de 32 ans mis en examen pour viol et agression sexuelle sur trois mineurs suscite la colère et l'incompréhension à Saint-Mars-la-Brière, à l'est du Mans. Une commune où cette affaire renvoie au suicide d'un jeune homme de 19 ans, en novembre dernier.

Un prédateur sexuel en série a-t-il été arrêté en fin de semaine dernière à Saint-Mars-la Brière, à une quinzaine de kilomètres à l'est du Mans ? C'est la question que beaucoup se posent après la mise en examen, vendredi, d'un habitant de la commune voisine de Montfort-le-Gesnois. Cet homme, âgé de 32 ans, est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur trois mineurs, dont un de moins de 15 ans, sur la commune de Saint-Mars-la Brière.

Harcelé, Micka se donne la mort

Parmi ces trois victimes présumées, l'une d'elles n'est plus là pour témoigner. Le 7 novembre 2020, en retournant contre lui son fusil de ball-trap, Micka, 19 ans, s'est donné la mort. Tous sont tombés de haut : ses parents, sa petite amie, ses collègues de l'entreprise de travaux publics où il effectuait son apprentissage de mécanicien d'engins... Personne ne l'avait vu venir tant le jeune homme semblait joyeux.

Pourtant, depuis des mois, des années même années, Micka souffrait. Harcelé par un groupe de personnes, il aurait été violé en 2018, par l'une d'elles, ce trentenaire qui recevait sur son terrain de loisirs, au bord de l'eau, chez qui Micka tondait parfois la pelouse. Selon une source proche du dossier, sa famille a découvert l'histoire après son décès, en épluchant les messages de son téléphone.

Ses proches ont alors déposé plainte, en novembre... Un mois plus tôt, un autre jeune homme était venu raconter aux gendarmes comment il avait été violé par le même agresseur, à l'âge de sept ans. Une troisième plainte sera jointe au dossier.

"Pédophile en liberté" : un tract accusateur diffusé en masse

Arrêté et placé en garde-à-vue mercredi dernier, le suspect conteste les faits qui luis sont reprochés. Il a néanmoins été "mis en examen des chefs de viols, et agressions sexuelles sur trois mineurs dont l'un était âgé de moins de 15 ans, ainsi que pour corruption de mineurs", indique le parquet du Mans, qui avait également demandé son placement en détention provisoire. Une mesure refusée par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), qui l'a relâché vendredi, en le plaçant "sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de paraître sur la commune de Saint-Mars- la-Brière pendant toute la durée de l'instruction judiciaire."

Cette décision a déclenché incompréhension et colère chez certains habitants de la commune et dans l'entourage des victimes présumées. Dans le week-end qui a suivi, un tract intitulé "Pédophile en liberté", avec le nom complet et la photo du mis en examen a été largement diffusé dans les boîtes aux lettres de la commune et sur les réseaux sociaux. Sur cette affichette, que la plupart des commerces ont refusé d'apposer sur leur vitrine, l'auteur anonyme impute au suspect "une quinzaine" de victimes.