Après le suicide d'une juge dans le Nord, 3.000 magistrats "sonnent l'alarme" sur les moyens de la justice

Plus de 3.000 magistrats ont signé une tribune ce mardi soir dans le journal Le Monde pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de moyens. Le texte a été rédigé après le suicide d'une juge qui travaillait dans différents tribunaux du ressort de la cour d'appel de Douai.

C'est une profession qu'on n'a pas l'habitude d'entendre : 3.000 magistrats, sur 8.500 en France, ont signé une tribune, publiée ce mardi soir dans le journal Le Monde, intitulée : "Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout". Une tribune où il est question de manque de moyens et de souffrance au travail, et qui trouve son origine dans un drame qui s'est déroulé dans notre région : Charlotte, 29 ans, s'est suicidée le 23 août. Elle était juge sur le ressort de la cour d'appel de Douai. Une juge placée, c'est à dire qu'elle était envoyée dans différents tribunaux du Nord et du Pas-de-Calais en fonction des besoins.

Enquêtes en cours

Deux enquêtes sont en cours : l'une au niveau des instances représentatives du personnel, l'autre menée par l'inspection générale de la justice. Les rédacteurs de la tribune ne veulent pas faire de lien entre le geste dramatique de Charlotte et les conditions de travail, mais ils affirment qu'elle avait fait part de sa souffrance.

La tribune a été rédigée par une dizaine de magistrats, dont Manon Lefebvre, substitut du Procureur de la République sur le ressort de la cour d'appel de Douai. Charlotte était l'une de ses camarades de promotion à l'école de la magistrature. "Charlotte était investie dans son travail. Elle était pleine d'humanité, et avec une éthique professionnelle incontestable. Elle a alerté sur la souffrance qu'elle vivait au travail".

Avec les moyens que l'on a aujourd'hui, il est impossible de rendre une justice de qualité

Une souffrance partagée par de nombreux collègues, magistrats et greffiers, selon Manon Lefebvre : "Le nombre de magistrats et fonctionnaires n'est absolument pas suffisant pour exercer nos métiers dans des conditions dignes, qui nous permettent de rendre une justice de qualité. Avec les moyens que l'on a aujourd'hui, c'est absolument impossible".

Le budget de la justice est pourtant en hausse, de plus de 8% pour 2022. Mais la magistrate n'en voit pas les effets : "On sait que cette augmentation est en grande partie attribuée à l'administration pénitentiaire. On a choisi ces fonctions pour rendre un service public, pour l'intérêt général, et on n'a pas les moyens de le faire".

On est à bout de forces

Ces mots ont résonné chez de nombreux magistrats, car ils sont 3000 à avoir signé, nommément, cette tribune : "On ne s'attendait pas à autant de signatures, c'est une surprise dramatique, car il y a un vrai problème. Il y a un ras-le-bol, un découragement total. On est à bout de souffle, on n'y arrive plus. Les arrêts de travail se multiplient. On est à bout de forces".

Manon Lefebvre estime par ailleurs que le justiciable pâtit également de cette situation : "on entend les critiques et on les comprend. Il y a des juridictions dans lesquelles il faut attendre deux ou trois ans pour rencontrer un juge. Ce n'est pas acceptable. Et on n'a que ça en tête quand on écrit cette tribune".

