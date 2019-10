Après le suicide de la directrice d'école de Pantin, des milliers de personnes manifestent partout en France

Des milliers de personnes ont répondu à l'appel à manifester lancé par les enseignants ce jeudi pour rendre hommage à Christine Renon, dix jours après le suicide de la directrice d'école sur son lieu de travail à Pantin (Seine-Saint-Denis). Plusieurs centaines de manifestants se sont notamment rassemblés devant les locaux de l'Éducation nationale à Bobigny, exprimant leur tristesse et leur colère. Ils ont observé une minute de silence et appelé à la démission du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

"Le geste qu'elle a fait, tout le monde pourrait le faire."

Avant de se donner la mort, Christine Renon, 58 ans, avait envoyé une lettre à une trentaine de collègues et au syndicat Snuipp-FSU, pour lequel elle militait. Cette femme décrite comme "hyper investie" y accusait l'Éducation nationale d'être à l'origine de son malaise et détaillait "son épuisement", la solitude des directeurs, l'accumulation de tâches "chronophages", ou encore les réformes incessantes et contradictoires.

"On peut tous se reconnaître dans la lettre de Christine" a expliqué Isabelle, enseignante en maternelle à Clichy-sous-Bois et présente au rassemblement, à l'AFP. "Nos conditions de travail sont exécrables, c'est pour ça qu'on a du mal à recruter en Seine-Saint-Denis. Le geste qu'elle a fait, tout le monde pourrait le faire."

Faire "évoluer" le statut des chefs d'établissements

Un préavis de grève avait été déposé dans plusieurs départements ce jeudi. Des rassemblements ont eu lieu partout en France et notamment à Toulouse, en Savoie, dans l'Indre ou encore dans le Périgord. Mercredi déjà, des enseignants s'étaient mobilisés, comme à Grenoble.

"On doit améliorer la situation des directeurs d'école" qui n'est "pas satisfaisante", a réagi le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer sur RTL, proposant la création d'"un comité de suivi" associant syndicats et professionnels pour "faire évoluer" leur statut.

Une pétition réclamant "une toute autre qualité de vie au travail" lancée par une intersyndicale a recueilli plus de 85.000 signatures.