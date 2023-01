Après le terrible feu de Gonfaron en 2021, un homme soupçonné d'avoir jeté une cigarette mis en examen

C'est un travail de fourmi qu'ont réalisé les enquêteurs de la gendarmerie du Var. Après le terrible incendie dit "de Gonfaron" qui a coûté la vie à deux personnes et détruit 7000 hectares dans la plaine des Maures en août 2021, un homme âgé d'une quarantaine d'années a été mis en examen mi-décembre et placé sous contrôle judiciaire apprend France Bleu Provence auprès du parquet de Draguignan. Une information judiciaire avait été ouverte en août 2021 pour "incendie involontaire par violation d'une obligation de prudence ayant entraîné la mort".

Ce Varois, présenté comme un marginal, est soupçonné de s'être arrêté sur l'aire de Sigues sur l'autoroute A57 le 16 août 2021 à l'heure précise du départ du feu (fin d'après-midi NDLR) et d'avoir fumé une cigarette. Devant les enquêteurs des Brigades de recherches de Draguignan et Gassin, l'homme a d'abord nié sa présence sur l'A57 ce jour-là.

Poussé dans ses retranchements, il a fini par reconnaître "avoir été présent et avoir fumé, indiquant au départ avoir jeté son mégot dans les toilettes avant de faire volte-face et avouer qu'il l'avait jeté sur l'aire d'autoroute" poursuit le parquet de Draguignan. L'homme encourt 7 ans de prison et 100.000 euros d’amende.

Après une exploitation très minutieuse des images de vidéo-surveillance, les gendarmes ont pu établir que cet automobiliste était le seul présent sur l'aire d'autoroute au moment du départ du feu. Patrice Camberou, procureur de Draguignan, salue le "travail colossal" des enquêteurs sur ce dossier.

Ce feu "hors norme" selon pompiers avait tué deux personnes 2 au Val de Gilly et avait fait une vingtaine de blessés. Le bilan matériel de cet incendie est également très lourd : 10.000 personnes évacuées, 400 maisons touchées, des centaines de sinistrés et 8 communes impactées par cet incendie officiellement éteint 10 jours plus tard, le 26 août. Par son ampleur et sa durée, le feu de Gonfaron est un des feux les plus importants de ces 30 dernières années dans le Var.