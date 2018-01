Après le dossier du tilde de Fañch, voici l'apostrophe de Derc'hen... Un couple de Rennais qui voulait donner le prénom Derc'hen à leur fils, avec un l'apostrophe entre le c et le h s'est vu refuser l'enregistrement du prénom en mairie de Rennes avec cette orthographe. C'était le 21 août dernier.

Bretagne, France

Ce couple de Rennais voulait donner le prénom Derc'hen, avec une apostrophe entre le c le h, à leur premier enfant, né le 21 août 2017 mais la mairie de Rennes et le procureur de la République ont refusé d’enregistrer le prénom Derc'hen en le remplaçant par Derchen, prénom qui n'existe pas en langue bretonne.

C'est totalement scandaleux qu'on en soit encore là en 2018", Charlie Grall, président de Skoazell Vreizh

Les services de l'état civil, sous l'autorité du procureur de Rennes, ont en effet appliqué une circulaire de 2014 qui ne reconnait pas ce signe diacritique. Le même argument avait été invoqué pour le prénom du petit Fañch, né en mai 2017 à Quimper. L'association Skoazell Vreizh qui soutient également le couple de Rennais ne comprend pas ce refus, d'autant que le c'h est très répandu en Bretagne. "Ce qui nous met en colère c'est qu'en 2018 on en soit encore là, qu'on en soit à aller chipoter sur des apostrophes. On trouve cela totalement scandaleux" estime Charlie Grall, président de Skoazell Vreizh. Et d'ajouter, "n_ous sommes convaincus qu'il faut ou changer la circulaire de juillet 2014 ou alors la supprimer carrément parce qu'_avant cette circulaire, il y a eu un gamin à Rennes qui a été prénommé Derc'hen avec l’orthographe correcte."

La garde des Sceaux saisie par la maire de Rennes

Comme 37 députés précédemment pour le petit Fañch, la maire de Rennes, Nathalie Appéré va saisir dans les prochains jours la garde des Sceaux pour demander que cette fameuse circulaire de 2014 soit modifiée. "_La seule personne aujourd'hui qui peut définir ce qu'est cette circulaire c'est la garde des Sceaux. C'est pour ça que l'_on en appelle, la maire de Rennes et l'ensemble de la municipalité a faire évoluer ce texte de juillet 2014 pour faire en sorte qu'on puisse enregistrer valablement ce prénom", réagit Marc Hervé, adjoint à la ville de Rennes et délégué à l'administration générale.

La famille de Derc'hen est également soutenue par Kevre Breizh, la coordination culturelle associative de Bretagne. Son président Tangi Louarn estime que "cette substitution d'autorité à la place des parents est un mépris total du respect de la sphère privée. (...) Ce changement de prénom s'apparente à de la maltraitance gratuite, scandaleuse et inacceptable".