Après le viol d'une Cherbourgeoise, l'émotion mais aussi la récupération dans la classe politique

C'est une affaire qui bouleverse bien au-delà de la Manche. Vendredi 4 août, une Cherbourgeoise de 29 ans a été victime d'un viol avec actes de barbarie , à son domicile. Le principal suspect, un jeune homme de 18 ans déjà connu de la justice, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce samedi 12 août par le parquet de Coutances. Un viol qui suscite de vives réactions dans la classe politique, entre émotion et récupération.

ⓘ Publicité

La "vive émotion" des élus locaux

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin a tenu à exprimer sa "très vive émotion", dans un communiqué diffusé ce samedi. "Je veux témoigner de ma solidarité auprès de la victime et lui faire part, ainsi qu'à sa famille et à ses proches, de notre complète solidarité. Les services sociaux et moi-même nous tenons à leur entière disposition pour les aider et les accompagner", écrit Benoît Arrivé.

"Je partage avec nos concitoyens la stupéfaction et la tristesse que suscite cet acte, mais m'abstiendrai de tout commentaire afin de laisser la justice agir dans la sérénité", ajoute l'élu. "La justice devra passer", réagit de son côté le député Stéphane Travert, sur son compte X (ex-Twitter).

La caisse de résonnance de l'extrême-droite

Mais l'affaire trouve également une caisse de résonance sur les réseaux sociaux, récupérée notamment par l'extrême droite française. Selon Le Figaro, le suspect aurait un prénom à consonance étrangère. Rapidement, Éric Zemmour parle d'un "francocide de plus" dans un tweet.

Le président du Rassemblement national dénonce lui une "banalisation de l'horreur". "Courage à la victime de 29 ans, énième vie brisée par la barbarie qui gagne la France", écrit Jordan Bardella.

"La barbarie, la perversion, le vice n'ont ni couleur de peau ni nationalité. Se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs est raciste", écrit Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, en guise de réponse à l'extrême droite. Un tweet qui n'a pas manqué de faire réagir, à l'instar de Camille Margueritte, ancienne candidate aux législatives pour la droite dans la circonscription de Cherbourg-en-Cotentin.

Les violences faites aux femmes dénoncées

Loin du débat sur l'immigration, certaines dénoncent ces violences faites aux femmes. "Les violences sexuelles doivent être une réelle priorité nationale, avec une volonté politique et des moyens à la hauteur pour une société qui protège toutes les femmes", écrit ainsi Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV.

Ce viol "n'est pas un fait divers" souligne également Isabelle Rome, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. "Une prise de conscience s'impose sur la gravité des violences faites aux femmes et ce qu'elles disent de notre société", tweete-t-elle.