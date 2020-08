Après le viol d'une joggeuse à Carqueiranne, la police relance son appel à témoins

Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été victime d'un viol alors qu'elle faisait son jogging mercredi dernier, chemin de la Colle Noire à Carqueiranne. Le commissariat de Hyères relance son appel à témoins et espère retrouver les automobilistes qui circulaient sur cette voie et qui ont peut-être vu le suspect.

Profil de l'individu

L'individu est un homme de type méditerranéen, cheveux bruns courts, âgé entre 25 et 30 ans. A l'allure sportive, il mesurerait plus d'un mètre 80. L'homme était habillé tel un joggeur : tee-shirt blanc, short mi-long bleu et baskets... Il aurait surgi de nulle part alors que la victime, âgée d'une vingtaine d'années, faisait elle aussi son jogging. Elle venait de quitter la piste cyclable pour s'engager sur le chemin de la Colle Noire lorsqu'elle a été agressée.

Si vous pensez pouvoir aider la police de Hyères, vous pouvez contacter le 04.94.00.73.30 ou au 04.94.00.73.44.