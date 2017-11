Après les accusations d'agressions sexuelles, Pierre Joxe demande des excuses publiques

Pierre Joxe réagit aux accusations d'Ariane Fornia, la fille d'Eric Besson, maire de Donzère (Drôme). Dans un communiqué publié ce lundi, l'ancien ministre pointe les contradictions du récit de la jeune fille. Elle, va consulter son avocat.

Le 18 octobre dernier, Ariane Fornia, la fille d'Eric Besson accusait Pierre Joxe de harcèlement sexuel lors d'une soirée à l'opéra en 2010. Ariane Fornia expliquait sur son blog qu'elle s'était rendue à l'opéra Bastille, qu'elle était assise à côté d'un vieux monsieur venu avec sa femme. Ce monsieur avait alors posé sa main sur sa cuisse puis remonté sous sa jupe. "Une histoire à dormir debout" avait alors commenté Pierre Joxe.

L'ancien ministre pointe les contradictions du récit d'Ariane Fornia

Dans un communiqué diffusé ce lundi, Pierre Joxe revient sur cette affaire et dénonce les contradictions qui selon lui émaille le récit d'Ariane Fornia. A cette période, il explique qu'il est allé une seule fois à l'opéra Bastille voir l'Or du Rhin de Wagner. Première contradiction: la jeune fille parle de l'arrivée de son père à l'entracte. Or, souligne Pierre Joxe, l'Or du Rhin était joué sans entracte. Deuxième contradiction: Ariane Fornia dit qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur la mort des Dieux et les vocalises. Pierre Joxe rétorque qu'il n'y a pas de mort des Dieux et pas de vocalises dans cette oeuvre.

Pierre Joxe ne porte pas plainte jugeant les dommages limités. Il demande en revanche des excuses écrites et publiques.

Ariane Fornia se tourne vers son avocat

Dans un tweet publié ce lundi, Ariane Fornia réagit. Elle explique qu'elle est sûre d'elle et déterminée.

#pierrejoxe Je rencontre ce soir mon avocat, Me Jean Marc Fedida, pour suites à donner. Je suis sûre de moi et déterminée. — Itinera Magica (@itinera_magica) November 6, 2017

Idem pour son père qui réagit lui aussi via twitter en s'adressant à Pierre Joxe. "Je répondrai à un enquêteur ou à un juge. Et, j'espère, à vous les yeux dans les yeux" écrit le maire de Donzère.

M.Joxe. Je répondrai à un enquêteur ou un juge. Et , j'espère, à vous , les yeux dans les yeux. Ma fille décide ce soir avec Me Fedida https://t.co/QOD5o3BWac — Eric Besson (@EricBessonFr) November 6, 2017

