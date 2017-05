Après les accusations de fraudes, les employés du samu social de Marseille contre-attaquent

Les 80 employés du samu social de Marseille font l’objet d'une enquête pour détournement de fonds publics. Selon le Canard Enchaîné, ils ont menti sur leurs heures de travail. Faux, répond le porte-parole du collectif des travailleurs.

Les 80 employés du samu social de Marseille répondent aux accusations. Selon Le Canard Enchaîné, les salariés auraient menti et "glonflé" leurs heures de travail pendant leurs maraudes.

Un enquête pour détournement de fonds publics

La mairie a décidé de déposer plainte et de se constituer partie civile dans cette affaire. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Marseille début janvier pour "faux, usage de faux, recel et détournement de fonds publics". Selon Le Canard Enchaîné, "les détournements d'argent public atteindraient cinq millions d'euros".

"C'est très dur de prendre en charge les SDF." (Pierre Godard)

Les salariés ont été entendu, et nient l'existence d'un système frauduleux. "Le système est simple, ça apparaît souvent comme si les agents travaillaient une semaine sur deux. Mais en fait ils travaillent plus, car il n'y a pas en plus des congés, il n'y a pas en plus les ponts, il n'y a pas en plus les jours de maladie, ça inclut strictement tout", explique Pierre Godard, porte-parole du collectif des travailleurs.

"C'est un système qui a, indiscutablement des avantages, des avantages qu'il faut savoir mettre en parallèle avec le boulot. C'est très dur de prendre en charge les SDF. Les agents qui font ça, le soir ramène cela à la maison, c'est assez angoissant".

"La mairie savait comment ça fonctionnait".

"La mairie savait parfaitement ce qu'il en était, et savait comment ça fonctionnait. Leur boulot c'est quand même de faire fonctionner le contrôle des services. Ça n'a pas été fait", conclut Pierre Godart.

Les salariés demandent à être reçus par le sénateur-maire Les Républicains de Marseille, Jean-Claude Gaudin.