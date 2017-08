Après les agressions, la sécurité va être renforcée dans les bus et les tramways nantais

La sécurité va être renforcée dans les bus et les trams nantais après la dizaine d'agressions, rien que cet été. Plusieurs mesures ont été annoncées à l'issue d'une réunion entre la Préfète, la maire de Nantes, le procureur, la police, la direction de la Tan et les syndicats.

Des renforts de policiers pour la semaine de la rentrée

34 policiers vont arriver en renforts dès samedi. Ils resteront jusqu'au 9 septembre. Ce n'est pas assez pour la CFDT. La préfète, Nicole Klein, explique de son côté que c'est déjà pas mal : "nous sommes à la fin de l'été, une période où ils ont été très sollicités. Il y a l'état d'urgence. C'est déjà une mesure exceptionnelle ces renforts et ils pourront revenir ensuite. Il faudra que nous les demandions et c'est ce que je ferai".

Un vrai PC sécurité pour la Semitan

Nantes métropole va aussi recruter une dizaine d'agents de prévention et de médiation pour que la Tan puisse avoir un vrai PC sûreté, beaucoup plus efficace en cas de problème assure son directeur, Alain Boeswilwald : "les agents pourront intervenir beaucoup rapidement alors qu'aujourd'hui, nos équipes gèrent à la fois le trafic, les accidents, les relations clients un peu difficiles et donc les problèmes plus graves. Là, les agents du PC sûreté ne feront que ça". Ce PC devrait fonctionner à partir du printemps prochain.

Des caméras à Commerce

Il va aussi y avoir plus de caméras : sur les quais à Commerce, sur les rames et à l'avant des bus. Les contrôleurs devraient aussi être équipés de caméras piéton. C'est déjà ce qui se fait à Angers et à Lyon et ça marche selon Gabriel Magner de la CFDT : "les agents se sentent rassurer et ça diminue la tension qu'il peut y avoir lors d'un contrôle puisque les personnes contrôlées savent qu'elles sont filmées". Sur ce point précis, une étude va être menée pour savoir comment les agents peuvent être équipés de ces caméras tout en respectant la loi.

Dernière mesure annoncée par Nantes métropole, la formation des conducteurs et des contrôleurs pour savoir comment gérer un conflit et comment faire face à une agression.