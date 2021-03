Assassinats à Valence et Guilherand : 21 personnes seront récompensées pour leur courage

Les préfets de Drôme et d'Ardèche ont décidé d'honorer les personnes qui ont fait preuve de courage lors du périple meurtrier du 28 janvier entre Valence et Guilherand-Granges. Sont concernés seize policiers, trois agents de Pôle emploi et deux salariés de l'entreprise Faun.

Par leur engagement, des personnes ont peut-être évité d'autres morts le 28 janvier dernier après les assassinats de Patricia Pasquion, une responsable d'équipe de l'agence Pôle Emploi Victor Hugo à Valence et de Géraldine Caclin, la DRH de l'entreprise Faun à Guilherand-Granges. Les préfets des deux départements ont décidé de décerner une récompense pour acte de courage et dévouement aux personnes qui sont intervenues lors de ce tragique moment.

Dans son arrêté publié ce mardi, le préfet de la Drôme distingue douze policiers et trois agents de Pôle emploi. L'arrêté du préfet de l'Ardèche prévu dans les prochains jours distinguera quatre policiers et deux salariés de Faun. Les récompenses s'échelonnent de médailles d'or, d'argent ou de bronze à des lettres de félicitations.

Une succession de gestes courageux

C'est une série de gestes courageux qui a permis l'arrestation rapide du tueur présumé. Le premier, c'est celui d'un agent de Pôle Emploi. Après le meurtre de sa collègue, il a le réflexe de suivre le tireur et de noter la couleur et la plaque d'immatriculation avant d'appeler le 17. Ces indications sont précieuses pour les policiers. Seize d'entre eux sont décorés pour leur participation à l'arrestation. Il y a bien sûr les trois policiers valentinois qui ont stoppé le tireur en le percutant volontairement sur le Pont Mistral. Il y a aussi leurs collègues ardéchois qui avaient pris en chasse la voiture. Il y a aussi les policiers de l'ombre comme le chef de poste de Guilherand ou les quatre majors et gardiens de la paix qui ont coordonné les interventions depuis le centre d'information et de commandement de Valence.

Les préfets ont tenu à saluer aussi des initiatives individuelles comme celle du premier policier valentinois arrivé à Pôle Emploi qui a pratiqué un massage cardiaque sur la victime pour tenter de la sauver en attendant les pompiers ou encore la tentative d'un salarié de Faun de stopper le meurtrier dont l'arme venait de s'enrayer.

19 policiers également décorés suite à l'attentat de Romans-sur-Isère

Hasard du calendrier, ce mardi, on apprend également que 19 personnes seront décorées pour leur intervention lors de l'attentat qui avait fait deux morts à Romans-sur-Isère le 4 avril 2020. Il s'agit de 13 policiers nationaux et 6 agents de la police municipale (4 agents de terrain et 2 du centre de supervision urbaine). Tous recevront la médaille de bronze de la sécurité intérieure. Il s'agit d'une distinction décernée par le ministre de l'Intérieur.