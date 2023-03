Après les débordements en marge des manifestations jeudi dernier, 8 prévenus devant le tribunal de Bordeaux

Après les feux de poubelle, les jets de bouteilles, de pavés et l'incendie du porche de la mairie à Bordeaux jeudi dernier en marge des manifestations contre la réforme des retraites, huit hommes ont été jugés en comparution immédiate au tribunal judiciaire. Les profils des prévenus ne semblent pas être ceux de casseurs habituels et aucun d'entre eux n'a été poursuivi pour les actes les plus graves du 23 au soir.

Parmi les prévenus, trois SDF qui ont été arrêtés après un signalement. Ils correspondaient à une description des personnes qui seraient à l'origine de l'incendie du porche de la mairie de Bordeaux. Les forces de l'ordre se rendent vite compte que ce n'est pas eux. Ils comparaissent finalement pour "participation avec arme à un attroupement par une personne dissimulant son visage". Ils portaient en effet des masques chirurgicaux ou des kéfiés. Les armes en question : un tube de PVC pour l'un, la chaîne avec un cadenas qui sert de ceinture style "punk" pour l'autre, et une matraque télescopique pour le dernier. Au final, les deux premiers sont relaxés et le dernier condamné à un mois de prison avec sursis.

Dernier prévenu, Sylvain, un "papi" selon les mots du procureur. Après une première condamnation au moment des gilets jaunes, Sylvain a arrêté d'aller en manifestation. Il est alcoolique et a sombré à nouveau jeudi dernier, allumant un feu de poubelle avec de l'acétone. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis