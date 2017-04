Après les dégradations sur le réseau de tramway grenoblois, les appareils à nouveau opérationnels

De nombreuses dégradations ont été constatées sur le réseau de tramway de l’agglomération grenobloise dans la nuit de lundi 10 à mardi 11 avril : des vitres taguées à certains arrêts pour réclamer la gratuité des transports et un tiers des 450 appareils de validation endommagés.

Les vitres des arrêts taguées avec des slogans anarchistes pour réclamer la gratuité des transports, des appareils de validation hors-service. Ce sont ce qu’ont pu constater les usagers des lignes A, B, C et D ce mardi 11 janvier. "La société Semitag s’est empressée de porter plainte", a indiqué son directeur général Philippe Chervy. Les valideurs et les distributeurs sont à nouveau opérationnels mercredi matin.

Toutes les lignes ont donc été touchées (à l'exception de la E), dans les secteurs de la MC2 à Grenoble, de Denis Papin à Échirolles, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, à Fontaine, Seyssinet, et dans les gares de Gières, et Échirolles. C'est une attaque coordonnée qui a probablement eu lieu entre 2 et 4 heures du matin quand le réseau est a l'arrêt : un tiers des 450 appareils de validation ont ainsi été endommagés, soit enroulés de cellophane ou de scotch, soit aspergés de liquide dans les fentes des appareils, 7 ont également été recouverts de peinture noire. Si ces actes n'ont pour l'heure pas été revendiqués, pour Philippe Chervy, "il ne s'agit pas un acte politique, mais de vandalisme".