Après les éboulements, la route du col du Pourtalet ne rouvrira pas avant la mi-juin

Le chemin vers l'Espagne ne rouvrira pas, dans le meilleur des cas, avant la mi-juin. La route du Pourtalet est coupée depuis le 3 mai, après un gros éboulement au-dessus de Laruns. Depuis, la zone est très instable. Un pan de montagne menace encore de s'effondrer. "Le risque que ça tombe est très fort", indique Alain Bruzy, ingénieur responsable des travaux chez RTM (Restauration des Terrains de Montagne). Les autorités ont donc décidé de prendre les devants et de "purger" la falaise pour éviter un autre éboulement. Des opérations menées par l'entreprise FFT sont en cours pour dégager les rochers, sous la direction de la RTM.

Dynamitage la semaine prochaine

Depuis le mardi 16 mai, les ingénieurs de la FFT essaient de faire tomber une "écaille haute comme un immeuble de 14 étages, qui fait une dizaine de mètres de large et trois mètres d'épaisseur, détaille Alain Bruzy, comme une part de cake qui se détacherait de la montagne".

Dans un premier temps, il faut glisser des coussins dans la faille, puis les gonfler pour essayer d'écarter les deux bouts. Mais l'opération ne donne pas beaucoup de résultats. "On entend craquer, mais ça ne bouge pas trop", explique Alain Bruzy. Dès la semaine prochaine, il faudra sûrement passer à la dynamite. "On va forer la montagne jusqu'à la zone qui bouge et y faire glisser des bâtons d'explosifs. Ensuite, on purgera tout en faisant glisser les rochers qui restent sur la route". Si tout se passe bien, les opérations devraient prendre fin dans une semaine.

130 000 euros de travaux

Une fois la montagne dégagée, il faudra ensuite réparer la route endommagée. "Cela devrait prendre deux semaines. L'enjeu est très fort, c'est une route internationale. C'est très important pour le tourisme", indique le maire de Laruns Robert Casadebaig, alors que le petit train d'Artouste doit lancer sa saison ce jeudi 18 mai. La Quebrantahuesos, la course cycliste qui passe par la vallée d'Ossau et qui doit se tenir le 17 juin, devrait aussi être reportée.

Coût total des opérations, 130 000 euros. La purge de la montagne est prise en charge aux deux tiers par le département et un tiers par la commune de Laruns. À terme, la préfecture compte mener une vaste étude de 6 à 8 mois sur le relief pour "avoir une photographie complète pour voir où ça peut bouger" explique le préfet Julien Charles. En attendant, les autorités rappellent qu'il ne faut pas se rendre sur les lieux de l'éboulement, même en se baladant.