Après les feux de végétation en série de cet été, les pompiers de Vendée comptent intensifier leur formation

Quels enseignements les pompiers tirent de cet été 2022 particulièrement marqué par les feux de végétation, feux de champs et dans une moindre mesure de forêts ? On a posé la question au Sdis de Vendée, le service départemental d'incendie et de secours. Sur juillet-août, en Vendée, les pompiers ont préservé 588 hectares et une dizaine d'habitations pour 264 hectares brûlés.

Bien plus d'heures passées sur le terrain pour ce type d'intervention

"Sur juillet-août, on a eu 387 départs de feu de végétation. Ca fait 20% de plus qu'en 2019, jusqu'ici l'année record, notre année de référence", explique le contrôleur général Matthieu Mairesse, le directeur du Sdis, le service départemental d'incendie et de secours. Bien plus d'interventions donc et des interventions parfois longues : "en nombre d'heures, ça fait 13.500 heures, soit 220% de plus qu'en 2019", précise-t-il.

Forcément, cela engendre un surcoût pour le SDIS entre rémunération des pompiers professionnels et indemnités dues aux volontaires. Cependant, pour le moment, le Sdis de la Vendée n'a pas calculé à combien la facture s'élève. En Vendée, on compte 2800 volontaires - le Sdis en cherche toujours de nouveaux - et 360 professionnels. Pour l'instant, pas d'annonce quant à une éventuelle hausse de l'effectif pro. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques doit être revu en fin d'année et pourra alors en dire plus sur ce point notamment.

Les formations feux de végétation vont s'accélérer

Ce qui est déjà acté, c'est que les pompiers de Vendée vont plus se former à ce type de feux. De nouvelles places pour des formations avaient été décidées avant l'été, mais au vu des dernières semaines "on va continuer à accentuer cela", indique Bérangère Soulard, élue au Département et présidente du conseil d'administration du Sdis. Aujourd'hui, quelque 500 pompiers sont formés en Vendée à ce type de risques, il devrait y avoir une centaine de place par an pour des formations spécifiques "feux de végétation."

Bérangère Soulard évoque également "l'acquisition de matériels supplémentaires, mais ça va se faire en fonction des spécificités de chaque territoire et de chaque centre de secours." Le contrôleur général Matthieu Mairesse poursuit avec l'exemple des drones : "nous avons pu mettre en exergue cet été le besoin de moyens spécifiques, notamment de drones qui peuvent permettent au commandant des opérations de secours de disposer par ces photos aériennes de clichés qui lui permettent d'orienter au mieux sa stratégie opérationnelle."

Ce sont les Départements qui financent les Sdis : le budget de celui de la Vendée est de 73 millions d'euros. Mais que ce soit les flux, les salaires, les dépenses chaque année sont à la hausse confie Bérangère Soulard. Quand on lui demande si l'Etat devrait alors participer, elle dit "j'ai envie de répondre oui. Ca doit faire partie des discussions, mais là ça appartient aux décideurs politiques nationaux." A savoir que quand les pompiers vont en renfort dans d'autres départements, c'est l'Etat qui prend en charge les frais. Cet été, ce fut las cas à à plusieurs reprises pour des pompiers du Sdis 85.