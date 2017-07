Après les incidents du 14 juillet, trois maires côte-d'oriens interpellent le gouvernement

Comme chaque année, les festivités du 14 juillet ont été suivies d'incendies de voitures et de feux de poubelles. Les maires de Chenôve, Dijon et Talant ont décidé d'écrire une lettre commune qu'ils ont envoyée à la Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur

Trois maires côte-d'oriens déplorent les incidents qui ont suivi les festivités du 14 juillet dans leurs communes. François Rebsamen, le maire PS de Dijon, Thierry Falconnet le maire PS de Chenôve et Gilbert Menut, le maire LR de Talant ont rédigé une lettre en commun pour interpeller les ministres de la Justice et de l'Intérieur.

Voitures incendiées et poubelles détruites

Dans cette lettre, ils expliquent qu'une dizaine de voitures ont été incendiées à Dijon, et que des poubelles ont été détruites. " Chaque année ce chiffre gonfle, chaque année nos concitoyens nous font part de leur colère légitime, cette année encore, " précise le document. " Les 14 juillet et les 31 décembre sont devenus des jours d'angoisse et de crainte pour de nombreux Français, et ces jours de stress sont insupportables. "

Les trois maires insistent dans leur courrier " sur le besoin d'effectifs et de traitement judiciaire prioritaire des faits afférents."