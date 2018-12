Après les médecins, les vétérinaires commencent à manquer dans les campagnes

Dans la campagne au sud de Toulouse, les vétérinaires délaissent de plus en plus le bétail, pour privilégier les animaux de compagnie. Les éleveurs se sentent parfois abandonnés, et le risque d'épizootie n'est pas négligeable. Mais certains vétérinaires continuent d'assurer un "service public".

Montgazin, France

Les déserts médicaux, ce n'est pas que pour les humains, dans nos campagnes. Les vétérinaires sont de moins en moins nombreux, et quand ils restent, ils préfèrent de plus en plus s'occuper des chiens et des chats de compagnie, plutôt que du bétail. Ils arrêtent "la rurale" comme on dit chez les éleveurs, souvent pour des questions de rentabilité.

Depuis cinq ans, la baisse de vétérinaires en médecine rurale est de 2% dans toute la France. Dans les zones où l'élevage est bien présent en Occitanie, comme le Comminges ou l'Aveyron, le tissu vétérinaire se maintient à peu près. Mais dans d'autres zones, où le bétail devient plus clairsemé, c'est bien plus compliqué.

"Sans vétérinaire, on peut arrêter l'élevage" - un éleveur du Volvestre, au sud de la Haute-Garonne

Exemple dans le Volvestre, au sud de Toulouse. Dans les collines face aux Pyrénées, Florent Andrieu élève des vaches à viande, sur la commune de Montgazin. Une centaine de limousines, pour qui le vétérinaire est essentiel : "Sans vétérinaire, on peut arrêter l'élevage" souffle le jeune homme."On a toujours des petites bricoles, notamment sur les vêlages. C'est la perte de l'exploitation si on n'a pas un vétérinaire disponible".

Moins de vétérinaires, et pour ceux qui restent de longues distances à parcourir

Le plus près est à Auterive, à 17 kilomètres. Mais l'an dernier, il a arrêté de s'occuper du bétail. A Carbonne, la clinique vétérinaire en a fait de même depuis bien longtemps. La seule qui continue à faire de "la rurale" dans le coin, c'est Rieumes, à 22 kilomètres. Mais son champ d'action est devenu extrêmement vaste : du sud de Toulouse aux portes du Comminges et du Couserans, avec 150 élevages éparpillés.

"On ne se voit pas abandonner. C'est notre vision de la campagne, que d'être solidaires." - un vétérinaire, qui continue de s'occuper du bétail

Mais même avec les kilomètres à faire, même si ce n'est pas rentable, Pierre Desmoulins et ses associés ont décidé de continuer : "On ne se voit pas abandonner ce secteur d'activité, car les éleveurs ont besoin d'un véto. C'est notre vision de la campagne, que d'être solidaires. Même si notre service est payant, on pourrait le rattacher à un service public. Quand il faut dépanner les gens il faut être là, sinon, on les abandonne."

La situation est tellement problématique que Pierre Desmoulins a organisé une réunion avec les éleveurs en début d'année 2018. Car ce qui préoccupe, c'est aussi le rôle de sentinelles des vétérinaires pour les maladies, avec des infos qui remontent aux services de l'Etat. Avec des illustrations très concrètes pour Florent Andrieu : "déjà pour la fièvre catarrhale ovine, depuis trois ou quatre ans, on est obligés de vacciner les veaux, et de faire passer un vétérinaire qui valide sur leurs cartes d'identité qu'ils sont bien vaccinés pour être vendus. Un peu compliqué, quoi".

"On est là pour lancer les alertes quand il faut", abonde le vétérinaire Pierre Desmoulins. "Si ce maillage de territoire disparaît, on aura un risque de reprises de certaines pathologies, épidémiques ou autres". Et la situation n'est pas prête de s'améliorer : à l'école vétérinaire de Toulouse, les étudiants ne jurent plus que par les animaux de compagnie.