Après les menaces de mort, des CRS pour sécuriser les abords des écoles du Plan à Valence

Les CRS à peine partis sont de retour à Valence. Une compagnie arrive ce mercredi soir et restera jusqu'à vendredi. Ces renforts se positionneront aux abords des écoles Brossolette et Jules Vallès dans le quartier du Plan, en appui de la police nationale et municipale.

ⓘ Publicité

Réouverture des écoles ce jeudi

Les deux écoles sont fermées depuis lundi après-midi et des menaces de mort proférées devant des écoliers et leurs mamans. Mardi, les enseignants ont exercé leur droit de retrait dans les deux établissements scolaires. Ils reprennent la classe ce jeudi. L'inspection académique dépêchera dans chaque école une cellule d'écoute pour les enfants, les parents et les instituteurs qui ont besoin de parler, pour "absorber le choc émotionnel" dit l'inspecteur d'académie.

"L'école de la République demeurera un sanctuaire"

Cela peut-il suffire à rassurer les parents ? Dans un quartier marqué par le trafic de drogue, des coups de feu à répétition et parfois des meurtres, beaucoup de parents ont peur désormais d'envoyer leurs enfants en classe. Dans un communiqué, la préfète de la Drôme dit s’associer "à l’émotion légitime de la communauté éducative, des parents et des élèves qui ont été témoins des incidents du 5 juin". Elle souligne aussi que "l’école de la République est et demeurera un sanctuaire". "Chacun est invité à composer systématiquement et immédiatement le 17 au moindre incident dont il est témoin, afin que les institutions puissent agir avec toute la rapidité et l’efficacité requises", écrit encore Elodie Degiovanni.

Les policiers ont procédé à une interpellation en lien avec cette affaire, un mineur placé en garde à vue. D'autres investigations sont en cours.