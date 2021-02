Après les meurtres de fin janvier, Gabriel Fortin prêt à s'expliquer ?

Pourquoi les assassinats d'une conseillère Pôle emploi à Valence et de la DRH de l'entreprise Faun à Guilherand-Granges le 28 janvier dernier ? Jusque-là, Gabriel Fortin est resté mutique. Lors de sa garde à vue. Devant le juge d'instruction. Son comportement va peut-être changer. En tout cas, il en a manifesté l'intention auprès de son avocate. Maître Galland nous le dit prudemment : "il a envie d'être acteur dans la procédure d'instruction afin que des réponses soient apportées".

Ce chômeur de 45 ans, originaire de Nancy et également suspecté d'un assassinat et d'une tentative d'assassinat en Alsace, est placé en unité psychiatrique pénitentiaire à Lyon. La régularité de ce placement en "hôpital-prison" a été validée ce vendredi par un juge des libertés et de la détention. La durée est pour l'instant fixée à six mois.