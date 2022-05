Montélimar : une discothèque fournissait du protoxyde d'azote à ses clients

La gérante de la boite de nuit Le Gold à Montélimar fait l'objet d'une ordonnance pénale délictuelle. Son établissement aurait fourni des ballons de protoxyde d'azote - appelé aussi "gaz hilarant" - à ses clients. L'enquête a démarré début mai après plusieurs plaintes déposées dans l'affaire des piqûres.

Une vente autorisée en magasin mais pas en boite de nuit

Lors de leur audition, les jeunes plaignants ont évoqué la distribution de protoxyde d'azote dans l'établissement. Ce gaz, que l'on retrouve notamment dans les siphons de bouteilles de chantilly, est utilisé de manière détournée pour ses effets euphorisants. Mais sa consommation peut entrainer de l'anxiété, des fourmillements voire des troubles neurologiques allant jusqu'à la paraplégie.

Les enquêteurs ont perquisitionné la boite de nuit le 5 mai et ont retrouvé deux bouteilles de protoxyde d'azote derrière le comptoir ainsi qu'un carton avec 97 embouts (le gaz est injecté dans un ballon pour être ensuite inhalé). À l'arrière de l'établissement, ce sont 47 cartons de 6 bouteilles qui sont découverts. Des bonbonnes de 580 grammes pour une valeur totale estimée à 5 000 euros.

La loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 interdit la vente ou l'offre du protoxyde d'azote aux mineurs et, subtilité, "les débits de boissons et les débits de tabac" - dont font partie les boites de nuit - ne peuvent pas non plus en fournir aux majeurs. La gérante et son compagnon tombent des nues. Ils nous assurent qu'ils n'étaient pas au courant de cette règle. D'autant plus que la pratique semble se démocratiser dans les discothèques. Une règle qui suscite un peu d'agacement chez le couple car d'autres commerces - hors boites de nuit - peuvent vendre légalement ces bonbonnes.

Le parquet, dans cette procédure d'ordonnance pénale, a requis 3 000 euros d'amende et 1 500 euros avec sursis. Le couple gérant se dit fatigué par ces histoires à répétition. Sorti fragilisé de la crise du covid, il assure avoir perdu la moitié de sa clientèle suite à l'affaire des piqures. La gérante avait d'ailleurs témoigné sur France Bleu Drôme Ardèche.