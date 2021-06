Après les révélations de l'affaire Crypto RR à Longvic, la crypto-monnaie en question

Ils ont investi dans des monnaies virtuelles mais risquent de ne jamais retrouver leurs mises ! Les clients de l'association RR Crypto basée à Longvic, ont reçu ce week-end un message du président-fondateur de cette plateforme spécialisée en conseils en crypto monnaie, message leur indiquant que les millions d'euros d'actifs détenus par l'association avaient disparu. Son responsable, le dijonnais Vincent Ropiot, est allé déposé plainte le 17 juin à la gendarmerie de Beaune pour déclarer la disparition du portefeuille de RR Crypto. Une information de nos confrères du Bien Public confirmée à France Bleu Bourgogne par la gendarmerie. Contacté, le parquet de Dijon indique ce mardi 22 juin, que le dossier est désormais géré par le parquet financier de Paris. La justice doit enquêter sur la disparition mystérieuse de ces fonds. Un coup dur pour les clients comme Sophie (prénom d'emprunt), qui a investi récemment, "j'ai placé 3.000 euros, mon compagnon aussi mais j'ai un proche qui a mis la somme de 35.000 euros, et aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir été abusée." Ce qu'elle regrette le plus, c'est de n'avoir pas attendu la fameuse certification délivrée par l'Autorité des Marchés Financiers. Une garantie promise par le responsable mais qui n'est jamais devenue réalité. "Je sais que la crypto monnaie est très volatile et j'étais prête à assumer ce risque mais pas celui d'être volée." Comme cette jeune femme, plusieurs victimes ont décidé de porter plainte à leur tour, de manière collective ou individuelle.

Une monnaie virtuelle très volatile

Une affaire qui donne l'occasion de se pencher sur cette monnaie virtuelle, alternative née il y a plus de dix ans, au moment de l'affaire Lehman Brothers, et de la faillite de la banque d'investissements. Ludovic Desmedt, professeur à l'université de Bourgogne et membre du Laboratoire d'Economie à Dijon. _"C'est une monnaie basée sur des algorithmes qui gèrent les cours, ça a un effet "montagnes russes" et ça veut dire que personne ne garantit leurs valeurs contrairement aux banques traditionnelle_s."

Avec un glissement vers la spéculation

"Une monnaie qui a rapidement opéré un glissement vers l'aspect spéculatif" souligne Laurence Attuel-Mendes, enseignante-chercheure à la BSB à Dijon. En clair on peut espérer gagner beaucoup et très vite et beaucoup mais on peut aussi perdre toute sa mise, c'est donc très risqué financièrement et ce n'est pas le seul risque lié à cette monnaie virtuelle, poursuit Laurence Attuel Mendes. "Il y d'abord le risque de perdre ces données car leur stockage se fait par exemple sur une clé USB et en cas de vol ou de perte, c'est toute la somme investie qui est perdue. Autre risque très important, il est écologique cette fois, car pour faire fonctionner cette monnaie, il faut faire fonctionner des ordinateurs 24h sur 24, et cela consomme énormément. C'est l’équivalent en un an de la consommation électrique de l’Argentine."

Comment expliquer ce phénomène ?

Malgré tous ses risques, il y a toujours des candidats y compris parmi les plus jeunes. "C'est l'appât du gain on ne va pas se mentir," explique Pierre, un dijonnais de 25 ans, qui a investi 300 euros dans des bitcoins. "Je vois sur le long terme, avec une courbe de 200% ça devrait me rapporter un peu. De toute façon vu mon âge, il n'y a rien d'autre qui rapporte, aucun livret bancaire alors j'essaie de faire autrement."

Alors quel avenir pour cette monnaie virtuelle ? Si de nombreux Prix Nobel estiment que c'est une bulle spéculative qui va disparaitre, d'autres observateurs pensent le contraire, précise Laurence Attuel Mendès, avant de rappeler que le Salvador a récemment adopté le bitcoin comme monnaie légale et que Facebook se prépare de son côté à lancer "diem" sa propre crypto monnaie.

Quels conseils avant de se lancer ?

Le principal, conseille Ludovic Desmedt, "c'est de penser à diversifier votre portefeuille et ne pas tout investir dans les cryptomonnaies." Il est essentiel souligne le professeur d'économie à l'université de Bourgogne, "de n'engager que ce que l'on est prêt à perdre et de le faire de façon homéopathique."

Retrouvez ce Dossier + INFO ce mercredi 23 juin 2021 sur les ondes de France Bleu Bourgogne à 6h30 et 8H40.