Après les tempêtes, 1300 abonnés sont privés de téléphone fixe dans les Pyrénées-Atlantiques

Orange a invité la presse sur un chantier qui illustre bien la situation très particulière que connaissent les Pyrénées-Atlantiques. A Montardon dans la forêt de Bastard, des arbres se sont abattus sur une ligne téléphonique, des poteaux ont été brisés ou couchés. Il s'agit de rétablir une ligne pour un seul abonné : la maison forestière. C'est toute la problématique rencontrée, il faut parfois beaucoup de temps et de moyens pour un petit nombre d'abonnés. Les explications de vincent Mineur directeur qualité réseau Orange dans les Pyrénées-Atlantiques :

Parmi les 1300 coupures signalées toutes ne datent pas de la première tempête, certaines ont été réparées, d'autres continuent de se produire parce que le réseau a été fragilisé. Les pannes ont été provoquées soit par des chutes d'arbres soit par l'inondation des réseaux souterrains à cause des fortes pluies, et ça c'est inédit. Les chutes d'arbres sont parfois dues à un manque d'entretien, les élagages peuvent être de la responsabilité de particuliers, de communes, ou de l'Office National des Forêts. Des moyens importants sont mobilisés, en plus de la soixantaine de techniciens du département, une quarantaine sont arrivés en renfort du nord de la France et de la région parisienne. Malgré les engins, le travail reste extrêmement physique et à haut risque.

Même si la fibre arrive, le réseau cuivre est toujours entretenu

La fibre gagne du terrain et le réseau cuivre traditionnel devrait être totalement remplacé par la fibre d'ici dix ans, mais Orange affirme que la maintenance se fera jusqu'au bout. Le réseau est très surveillé, tous les poteaux sont testés tous les six ans. En 2019, dans les Pyrénées-Atlantiques plus de 4000 poteaux avaient été changés. Le traditionnel poteau en bois est remplacé par des poteaux en acier ou même en composite. Le réseau enterré aussi s'étend. Orange enterre dès lors que les câbles desservent plus d'une centaine d'abonnés.

Le budget national de la maintenance est de 500 millions d'euros par an, il a augmenté de 15% en 2020.

Il faudra attendre plusieurs semaines avant que la totalité du réseau soit rétablie dans les Pyrénées-Atlantiques