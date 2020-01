Après les tirs d'arme automatique à Nîmes, le maire Jean-Paul Fournier interpelle Emmanuel Macron

Nîmes, France

Depuis ce dimanche soir, 2 vidéos amateurs tournent en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit, et surtout on y entend, des tirs à l'arme automatique dans le quartier Pissevin, à Nîmes, plus précisément au sein de la Galerie Wagner. Il n'y a heureusement aucun blessé, même si les tirs se sont produits en tout début de soirée, vers 20h30. Ce lundi, le maire de Nîmes interpelle le gouvernement et le Président de la République.

"Obtenir des moyens humains et techniques supplémentaires pour le commissariat de Nîmes qui n’est pas en mesure de répondre aux attentes des Nîmois" Jean-Paul Fournier, dans un communiqué

Dans un communiqué, Jean-Paul Fournier déclare : "L’insécurité répétée que ne supportent plus les habitants de Pissevin et Valdegour comme au Chemin Bas d’Avignon est devenue intolérable dans ces quartiers pourtant classés par le Gouvernement Quartiers de Reconquête Républicaine. Notre municipalité ne veut plus des mots : QRR, Zone de Sécurité Prioritaire, Sécurité du Quotidien ou Groupe Partenarial Opérationnel ; nous attendons des actes, des interpellations et des condamnations sévères."

La municipalité nîmoise précise avoir, depuis 2001, "fortement investi dans la sécurité du quotidien", grâce notamment au développement accéléré de la vidéoprotection. Ces tirs "ne doivent pas être banalisés", répond pour l'instant le Préfet du Gard Didier Lauga.

"On est un peu démuni, il s'agit de grande criminalité. Des tirs à la kalachnikov, ça dépasse les compétences de la police municipale. Nous interpellons le Préfet depuis plusieurs mois régulièrement. Il fait des opérations dans les caves, il y a des saisies de drogue, des saisies d'armes. Donc, le maire écrit au Président de la République, pour demander plus de moyens" Richard Tibérino, l'adjoint en charge de la sécurité à Nîmes, sur France Bleu Gard Lozère

D'autres... candidats à la mairie ont également réagi. David Tebib déclare ainsi" je déplore qu’à Nîmes puisse circuler ce type d’armes de guerre. Nos polices nationales et municipales doivent être mieux informées et bien plus en lien avec la population, pour repérer et permettre de démanteler les réseaux de vente d’armes, et pour prévenir l’escalade de la violence. " Quant au candidat RN, Yoann Gillet, il avait été le premier, dès dimanche soir, à prendre clairement position.