Après les violences à Perseigne, le maire d'Alençon s'étonne des critiques du procureur de la République

Après la nuit de violences dans le quartier Perseigne, dans la nuit de mardi à mercredi, le procureur de la République a critiqué vertement l'action des policiers. "Une interpellation n'est pas un démantèlement" a-t-il dit à nos confrères d'Ouest France. François Coudert reproche aux policiers d'Alençon de ne pas faire assez d'enquêtes approfondies.

Le maire Joaquim Pueyo dit ne pas comprendre ces propos et soutient les policiers. Dans une interview ce jeudi matin sur France Bleu Normandie, le maire d'Alençon déclare "moi je n'ai pas compris ces propos (du procureur) ... ou alors on dit aux policiers de ne plus faire leur travail. C'est normal que lorsque vous avez des individus pris en flagrance qu'ils soient interpellés ou alors je ne comprends plus rien !"

Le maire apporte son soutien aux policiers d'Alençon

Joaquim Pueyo soutient donc les forces de l'ordre : "Je suis solidaire de la police. Elle a fait son travail". Le maire anticipe aussi d'éventuelles réactions violentes à de nouvelles interpellations et il dit vouloir réfléchir à renforcer pendant quelques jours la présence policières . Plus globalement, il réclame lui aussi des renforts humains pour le commissariat d'Alençon.