Après les violences au lycée Suger de Saint-Denis, des parents jugent les arrestations "abusives"

La garde à vue de 54 personnes, dont 43 mineurs, a été prolongée ce mercredi matin, au lendemain des violences au lycée Suger de Saint-Denis. Un groupe a cassé des vitres, allumé un mortier et tenté de mettre le feu à l'établissement. Des parents estiment que leurs enfants ont été arrêtés à tort.

"On est choqué, on ne comprend pas ce qui se passe" témoigne ce matin Fatou Diarassouba, mère d'une jeune fille de 16 ans, élève du lycée Suger de Saint-Denis. Comme des dizaines d'autres parents, elle s'est rendue ce mercredi matin devant le commissariat où sa fille a été placée en garde à vue, avec 54 autres jeunes, dont 44 sont des mineurs. Ce mercredi matin, l'un d'eux a été libéré. Pour Fatou Diarassouba, l'arrestation de sa fille est "abusive". Selon elle, des témoins assurent qu'elle n'a pas participé aux violences de la veille.

"Ceux qui n'ont rien fait ont été pris" témoigne un lycéen après sa garde à vue

Mardi, au lycée Suger, un groupe s'est introduit, aidé par des élèves de l'établissement pour casser des vitres, allumer des fumigènes et tenter de mettre le feu aux bâtiments. "On s'est mis de côté, on ne fait pas partie de tout cela" témoigne sur France Bleu le seul lycéen libéré ce mercredi matin après 24 heures de garde à vue, expliquant avoir été arrêté aux abords du lycée, après son évacuation. "Ceux qui n'ont rien fait ont aussi été pris" assure-t-il : "ils ont pris tout le monde sans faire attention que des gens n'avaient rien fait".

La réaction de Bernard Cazeneuve et des élus de la Région

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a accusé mercredi le Front national "d'exploiter à des fins électorales" les violences au lycée Suger. Il assure que le gouvernement sera extrêmement ferme avec ceux qui s'attaquent à l'ordre public. Dans un communiqué le chef du gouvernement met en garde "ceux qui cherchent à exploiter ces violences à des fins électorales". "Ils n'ont comme objectif ni la justice, ni l'ordre" dit-il, assurant qu'ils veulent au contraire "provoquer et entretenir le désordre."

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse s'est rendu ce mercredi après-midi au lycée Suger. Dans un communiqué elle "condamne fermement les violences et les dégradations".

Le maire de Saint-Denis, Laurent Russier, a promis de recevoir les familles des jeunes gardés à vue ce mercredi à 16 heures pour apaiser les tensions.

Les cours ont repris au lycée

Ce mercredi, les cours ont repris au lycée Suger. "Les tensions sont latentes" raconte une professeure qui souhaite garder l'anonymat. Déjà, au mois de septembre, les personnels ont fait grève durant deux semaines pour dénoncer l'agression d'un surveillant et réclamer des moyens humains. Des EMS, équipes mobiles de sécurité du rectorat sont toujours déployés dans le lycée et aux abords.