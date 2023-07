Après les violences urbaines, les premières sanctions de la Justice au tribunal de Rouen

Un jeune homme de 21 ans a été condamné ce lundi par le tribunal de Rouen à quatre mois de prison ferme, avec maintien en détention à la maison d'arrêt de Rouen. Un autre âgé de 25 ans, récidiviste, est condamné à dix mois de détention, sous bracelet électronique, au domicile de son frère (il écope de sept mois de prison pour le vol du Cocci Market et de trois mois de révocation d'un sursis d'une précédente condamnation pour vol). Ces deux hommes sont reconnus coupables de vol, d'avoir volé des bouteilles d'alcool, 30 au total, dans le magasin Cocci Market, dans le quartier de la Grand Mare de Rouen, dans la nuit de vendredi à samedi, lors des épisodes de violences urbaines après la mort de Nahel, tué par un policier. Le magasin a été en partie incendié, les voleurs ont forcé la porte arrière, et tout saccagé l'intérieur vers 2h samedi matin.

Les deux jeunes hommes condamnés ce lundi affirment ne pas être les auteurs des dégradations et du saccage du magasin Cocci Market de Rouen, seulement d'avoir volé, de s'être servi.

Le commerçant, Hassan Id Hassi vit depuis 36 ans sur les Hauts de Rouen, depuis 1986, il a ouvert le Cocci Market en 2011. Il était présent à l'audience, il a partagé sa tristesse et sa fatigue, mais fait confiance à la Justice.

Les deux hommes ont donc été condamnés à 4 mois de prison ferme et à 10 mois de détention sous bracelet électronique. Le commerçant n'a pas encore chiffré son préjudice. Une audience sur intérêts civils, pour décider des dommages et intérêts à verser au commerçant, est prévue en février 2024.

Un voleur du sport 2000 d'Elbeuf condamné

Un homme de 25 ans a également été condamné ce lundi par le tribunal de Rouen, à huit mois de prison ferme, avec maintien en détention à la maison d'arrêt de Rouen. Dans la nuit de jeudi 29 au vendredi 30 juin, lors des violences urbaines à Elbeuf, il a volé, vers 0h40, 37 vêtements dans le magasin Sport 2000 rue des Martyrs, pour une valeur totale de 1513,98 euros. Il avait été arrêté en sortant, devant le magasin. Une trentaine de personnes ont saccagé et pillé ce magasin d'articles de sport à Elbeuf la semaine dernière. L'homme de 25 ans est d'origine marocaine, en situation irrégulière, sous le coup d'une obligation du territoire français. Il a 10 jours pour faire appel de sa condamnation.

Retrouvé dans un placard du magasin Lacoste de Rouen

Autre condamnation prononcée ce lundi, un jeune homme a été condamné à six mois de prison ferme avec maintien en détention à la maison d'arrêt de Rouen. Il a été reconnu coupable de tentative de vol dans le magasin Lacoste dans le centre-ville de Rouen, dans la nuit de vendredi à samedi, lors des violences urbaines. Le magasin a été pillé par plusieurs personnes. L'homme avait été découvert dans un placard du magasin Lacoste, il a expliqué qu'il voulait se cacher pour éviter un contrôle de police. Il a aussi été reconnu coupable de vol en novembre dernier dans les salons de coiffure African Queen et Rachael Beauty rive gauche à Rouen. La condamnation à six mois de prison ferme englobe ces trois faits.