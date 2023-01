Après Matignon, Bercy visé à son tour par le groupe Dernière rénovation

Après Matignon, c'est au ministère de l'Economie à Paris d'être visé par le groupe d'activistes Dernière rénovation. Deux de leurs militants ont été interpellés ce jeudi après avoir tenté d'asperger la façade de peinture orange. Une action similaire avait été menée, la veille, contre l'hôtel particulier abritant les services de la Première ministre, Elisabeth Borne.

Sur son compte Twitter, le groupe, qui appelle à la résistance civile pour obtenir "un plan de rénovation thermique des bâtiments à la hauteur de l'urgence", a publié à la mi-journée une vidéo de l'action.

Un deuxième message, également publié sur le compte de Dernière rénovation, affirme "On n'a pas peur de la répression policière, on a peur du dérèglement climatique et de ses conséquences sur nos vies. La résistance continuera tant que le gouvernement n'agira pas".