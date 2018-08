Paris, France

Quand une simple vente flash dégénère et se transforme en un vol à l'étalage à Paris ! C'est la mésaventure qu'a connu une commerçante de la gare du Nord à Paris ce jeudi après-midi. Vers 16h40, alors qu'elle était tranquillement installée dans son magasin de chaussures, des clients ont déboulé dans le magasin par dizaines. La faute à une vente flash exceptionnelle : les chaussures à cinq euros. La commerçante ne s'est pas démontée et a voulu servir tout le monde.

Ils ont démonté les piles de chaussures et ont jeté les boites vides de partout" - Irène, vendeuse

Sauf que la vendeuse est vite débordée, les clients s'impatientent et commencent donc à casser les rayons. Et c'est là que la situation dégénère vraiment. Des dizaines d'autres passants entrent dans le magasin : "On ne pouvait plus bouger tellement il y avait de monde" explique Irène, une vendeuse contactée par France Bleu Paris. Ils repartent aussi sec les bras chargés de chaussures sans passer évidemment par la caisse. Tous le monde se sert et la pauvre vendeuse ne peut rien faire face à cette horde de clients-voleurs déchaînés.

Finalement au bout d'une bonne demi-heure de pagaille, un autre commerçant de la galerie arrive et s'interpose. Il fait fuir les quelques clients encore présents. Le magasin est sens dessus dessous.

Tout le sol du magasin était rempli de boîtes de chaussures vides, on avait des paires de chaussures seules, je n'ai jamais vu ça" - Irène, vendeuse de la boutique à France Bleu Paris

Le préjudice total n'a pas encore était estimé. La vendeuse sait qu'environ 60 personnes ont volé 200 paires de chaussures. La patronne de la boutique a déposé plainte auprès de la police. Une enquête est en cours. Le magasin quant à lui, a rouvert ce vendredi matin... mais sans promo cette fois.