Après plus de 10 000 euros récoltés, la famille de Thomas, mort à Tourrette-Levens, remercie les donateurs

La mort accidentelle de Thomas, agent de la métropole, a été un choc très douloureux à Tourrette-Levens. Installé dans la commune avec sa jeune épouse, il devait devenir papa dans quelques semaines.

Les amis du couple se sont donc mobilisés et ont lancé une cagnotte solidaire. Cette dernière a atteint le cap des 10 000 euros en moins de deux semaines. Les proches de Thomas ont tenus à transmettre des remerciements : "Onaurait aimé remercier toutes les personnes qui on participé à la cagnotte et ceux qui était présent a la cérémonie. C'était magnifique pour notre Thomas de voir autant de monde que ça et on tient a les remercier de tout notre cœur !"