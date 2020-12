Après plusieurs agressions, la SNCF renforce les contrôles sur la ligne Bordeaux-Agen

Il va y avoir du changement sur la ligne SNCF Bordeaux/Agen. Après plusieurs agressions, d'un même homme visiblement, à bord le weekend dernier, les contrôleurs ont fait valoir leur droit de retrait estimant "que la sécurité des usagers et leur propre sécurité n'étaient plus garanties à bord des trains".

Le retour "systématique" des contrôleurs à bord

"Que se serait-il passé ce samedi et dimanche [...] si des agents SNCF n'avaient pas été présents?", questionne la CGT dans un communiqué après l'agression au couteau et les menaces d'usagers sur la ligne Bordeaux/Agen.

Et pour cause, depuis deux ans, la présence de contrôleurs n'est plus systématique à bord des trains sur la ligne Bordeaux/ Arcachon. Une expérimentation qui a fait des petits puisque depuis le 1er octobre les lignes Bordeaux/Langon, Bordeaux/Libourne et Bordeaux/Leverdon-sur-Mer, sont concernées. La présence de contrôleurs dans les rames du train n'est plus systématique. Le conducteur du train est souvent seul a bord.

La direction de la SNCF a donc reçue les contrôleurs ce lundi après-midi. Même si elle retient une journée de salaire pour les salariés qui ont fait valoir leur droit de retrait, elle annonce la présence systématique de deux contrôleurs a bord de la ligne Bordeaux/Agen ainsi que la présence de la police ferroviaire d'après la CGT Cheminot de Bordeaux Gare."C'est exactement la demande des contrôleurs", se réjouie Séverine Rizzi membre l'organisation syndicale. Une procédure qui devrait être effective le temps de l’enquête. En effet, l'homme a l'origine des agressions du weekend n’a pas été interpellé.

De son coté, la CGT continue a se battre pour annuler la perte de salaire des cheminots concernés.