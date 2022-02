Après plusieurs cambriolages dans des boulangeries de Côte-d'Or : 4 personnes interpellées par les gendarmes

Quatre personnes ont été interpelées en flagrant délit de vol par les gendarmes de Dijon et d'Is-sur-Tille, communique la gendarmerie de Côte-d'Or. C'était à Fleurey-Sur-Ouche, dans la nuit du 14 au 15 février 2022, après effraction dans une boulangerie de la commune. Cela fait suite à plusieurs semaines d'enquêtes après une série de plusieurs cambriolages commis depuis décembre 2021.

Dans son communiqué, la gendarmerie explique, "qu'en lien avec le Parquet de Dijon, les militaires de la compagnie de Is Sur Tille, avec l'appui de la brigade de recherches d’Is Sur Tille et le concours des militaires de la compagnie de Dijon, ont mené l’enquête au sujet de différents faits ayant débutés début décembre et présentant des similitudes. Au total, ce ne sont pas moins de 17 cambriolages de commerces alimentaires qui ont été résolus, touchant des communes appartenant aux circonscriptions des compagnies de Is Sur Tille et Dijon."

Trois d'entre eux ont été incarcérés, un quatrième a été sous contrôle judiciaire indique le communiqué de la gendarmerie de Côte-d'Or.