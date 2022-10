Après plusieurs faits de violences conjugales en Mayenne, un homme condamné à 10 mois de prison ferme

Un Angevin de 44 ans a été condamné ce mercredi à dix mois de prison ferme et huit mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval après des violences conjugales en septembre dernier à Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud Mayenne. L'homme passait en comparution immédiate et était déjà en détention pour des faits similaires.

Des coups à sa femme devant leur fils mineur

Ce jour-là, le 5 septembre 2022, le prévenu est alcoolisé, s'énerve parce que sa compagne ne rentre pas à la maison après son travail. Quand elle rentre, une altercation éclate, l'individu la saisit au cou, la frappe sur les bras et dans l'épaule et se met des coups à lui-même pour la faire accuser, le tout sous les yeux de leur fils mineur. "J'ai de gros soucis avec l'alcool, oui j'ai porté des coups mais avec l'alcool c'est compliqué, je ne me souviens pas de tout", explique le prévenu dans son box.

À ce moment-là, le prévenu était déjà sous le coup d'un sursis probatoire après une condamnation le 8 février 2021 et n'a pas respecté les interdictions de voir sa compagne et de se présenter à son domicile.

L'autorité parentale retirée

L'homme reste donc en détention, la cour lui retire également l'autorité parentale et il doit indemniser sa compagne et leur fils au titre du préjudice moral.