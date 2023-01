Après quatre ans d'enquête, Alice Geraud publie un livre consacré aux victimes du "violeur de la Sambre"

"Ce n'est pas tant un livre sur Dino Scala que sur les victimes et sur la manière dont elles ont été traitées dans cette affaire", explique d'emblée Alice Geraud. Après quatre ans de travail, la journaliste vient de publier "Sambre, radioscopie d'un fait divers", dans laquelle elle explique comment Dino Scala a pu sévir pendant trente ans, sans être inquiété, sur un territoire aussi resserré .

"Sentiment d'impunité"

"Ce livre raconte la manière dont on traite en France les victimes d'agressions sexuelles et de viols, poursuit Alice Geraud, invitée ce lundi matin de France Bleu Nord . On remet en cause parfois leur parole, notamment lorsqu'il s'agit d'adolescentes, on a tendance à ne pas les croire et surtout on minimise : on leur dit que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas mort d'homme, etc. C'est très violent, et cela ajoute pour ces femmes de la souffrance à la souffrance. Les phrases que je viens de citer, 30 ans après, elles s'en souviennent encore."

Selon Alice Geraud, ce traitement des plaintes peut expliquer, avec le manque de communications entre les services, qu'il ait fallu trente ans pour identifier et arrêter Dino Scala : "C'est une dimension importante parce que non seulement on n'a pas très bien pris en compte pendant très longtemps la parole des victimes, mais on n'a pas vraiment enquêté et on n'en a pas parlé. Pour mon enquête, j'ai lu la presse pendant 30 ans et cette histoire n'a pas été relayée, il n'y avait pas de récit public de cette histoire. Je pense que tout ça, le fait qu'il ne se passe absolument rien, consolide très fortement le sentiment d'impunité chez un violeur."

En juillet 2022, Dino Scala a été reconnu coupable de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur 54 femmes. Dans son livre, Alice Geraud raconte également ce procès, mais n'oublie pas que certains ont tenté de faire avancer l'affaire à leur niveau, comme l'ancienne maire de Louvroil, Annick Mattighello, ou les archivistes de la PJ de Lille.