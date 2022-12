Après s'être exhibé dans une laverie de Laval, un homme reste en prison faute d'expertise psychiatrique

Un homme de 67 ans sans domicile fixe était jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour exhibition sexuelle, ça s'est passé en novembre dernier dans une laverie du centre-ville de Laval. Une femme avait porté plainte contre lui. Le suspect est incarcéré à la maison d'arrêt de Laval et va y rester encore quelques semaines faute d'expertise psychiatrique.

Il montre ses parties intimes dans la laverie

Ce jour-là, le 4 novembre, l'homme se rend dans une laverie du centre-ville de Laval et montre ses parties génitales. Une femme est témoin de la scène et les images sont capturées par les caméras de vidéosurveillance. L'homme reconnaît les faits et il est placé en détention le 6 novembre. Quelques jours plus tard, le 17 novembre, il passe en comparution immédiate devant le tribunal mais son dossier est renvoyé à la mi-décembre pour effectuer une expertise psychiatrique.

Le retraité préfère rester en prison

Le prévenu passait donc en audience ce lundi mais le psychiatre n'a pas eu le temps de réaliser l'expertise, le délai était trop court. L'affaire est donc renvoyée au 10 avril prochain. En attendant, le sans domicile fixe reste en détention provisoire, à sa demande. En prison, il trouve "un encadrement" dit-il à la barre car dehors il n'en a pas. Le retraité ne parle quasiment plus aux membres de sa famille, il n'a plus de contact avec ses filles et ne communique plus avec son fils qui habite Laval. Quand il se présente à la barre, il est troublé, bredouille des mots et n'a pas l'air conscient de la gravité de son acte. Ce sexagénaire avoue préférer la prison à la rue. Son avocate confirme, elle a également peur que son client "ne puisse pas respecter le contrôle judiciaire".

L'homme a déjà été condamné pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner et a été incarcéré entre 2012 et 2018. Il reviendra donc s'expliquer devant la justice en avril prochain, mais en attendant, il reste en prison.