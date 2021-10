Après sa condamnation notamment à 5 ans d'inéligibilité, le maire de Sanary se pourvoit en cassation

Trois ans de prison dont un an ferme à l'encontre de Ferdinand Bernhard, le maire de Sanary. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu sa décision ce mardi matin dans ce dossier de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme pour lequel le premier magistrat de la ville de Sanary avait comparu en juin dernier, avec deux collaborateurs. La Cour d'appel a condamné également le maire à 5 ans d'inéligibilité assortie d'une mesure d'exécution provisoire, à une amende de 50 000 euros. La justice prononce également la confiscation des biens immobiliers saisis (plusieurs millions d'euros). Ferdinand Bernhard indique à France Bleu Provence "qu'il se pourvoit en cassation".

"Pas de commentaires" ont indiqué ce mardi matin les avocats du maire de Sanary après l'énoncé de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Même réponse formulée par Ferdinand Bernhard, lui-même, joint par France Bleu Provence. Le premier magistrat de la ville indique néanmoins qu'il va former un pourvoi en cassation. Il en a en effet le droit dans un délai de 5 jours. Selon le journal la Provence, la partie ferme de la peine pourra être exécutée à domicile sous surveillance électronique.

Un genou à terre mais pas complètement abattu, le maire de Sanary entend donc poursuivre son combat. Et justifier ses choix dans la promotion présumée éclair d'une collaboratrice avec qui il entretenait des rapports très personnels. Mais aussi dans l'utilisation présumée indue d'une voiture de fonction, l'attribution de marchés publics à des proches présumés ou encore la présumée utilisation de passe droits pour faire édifier quatre villas sur un terrain acheté par l'élu.

Mais comme la condamnation est assortie d'une exécution provisoire, Ferdinand Bernhard va devoir démissionner de ses mandats. Celui de maire notamment qu'il exerce depuis plus de 30 ans.

Quel maire pour Sanary ?

Dans les rues de Sanary ce mardi matin, la décision ne crée pas véritablement de surprise. "On a une affaire ici, on ne veut pas parler. Avec ce maire là, c'est mieux, on ne veut pas d'embrouilles" soufflent rapidement ces deux restaurateurs. "Il fait un peu comme tous les maires" constate une autre habitante de Sanary. Mais dans l'ensemble, c'est surtout sur le bilan de maire et son départ que les habitants de la commune s'expriment. "J'aime pas les magouilles, j'ai vécu à Aix-en-Provence et on a eu des magouilles. Si la condamnation est méritée, il la mérite. Par contre, on a eu un bon maire" souligne une retraitée, installée dans la bourgade varoise depuis 25 ans. "La ville a bien changé dans tous les domaines, je n'arrive pas à comprendre. Quand on fait des choses, on a toujours des ennemis. Mais en tout cas, si ça, c'est la justice, je n'arrive pas à comprendre. il a peut-être fait des erreurs. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand-même deux poids et deux mesures. C'est extrêmement lourd les choses pour lesquelles il est condamné par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa vie. Si c'est comme ça qu'on récompense les gens, faut plus rien faire. Et faut surtout dire aux enfants de ne pas faire de la politique, car c'est la prison qui vous attend" commente désabusé un patron de boutique de vêtements du centre-ville.

Lors de son premier procès, le tribunal correctionnel de Marseille avait estimé "qu'il ne suffit pas d’assurer la sécurité et la prospérité de sa commune mais que les lois de la République doivent être respectées par tous".

La décision de justice étant assortie d'une exécution provisoire, cela devrait contraindre Ferdinand Bernhard à quitter ses différents mandats, dont celui de maire. Interrogée sur le sujet, la Préfecture du Var indique être en train de "regarder la situation avec les services".