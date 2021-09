Après sa mise en cause dans une affaire d'agression sexuelle : Michel Didym réagit sur France Bleu Lorraine

Après plus de dix heure de garde à vue, Michel Didym, l'ancien directeur du théâtre de la manufacture est ressorti libre mercredi soir. Dans une lettre adressée au procureur de la République de Nancy, une jeune fille l'accusait de l'avoir agressé sexuellement lors d'un rendez-vous chez lui en 2012.

Lors de sa garde à vue, Michel Didym a pu s'expliquer et surtout être confronté à son accusatrice. Il a réfuté toute accusation d'agression sexuelle et se dit aujourd'hui soulagé de s'exprimer sur France Bleu "c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer car cela m'était interdit durant l'enquête et je suis en effet soulagé car j'ai honte que mon nom soit associé à de tels méfaits. Depuis 1982, je suis engagé dans la lutte pour la défense des femmes, j'ai toujours pratiqué la parité dans mes spectacles, au niveau des salaires et tous les niveaux et tous ceux qui me connaissent savent très bien que je respecte infiniment les femmes et vouloir faire de moi quelqu'un qui les méprise, c'est simplement honteux et scandaleux et ceux qui me connaissent le savent très bien".

Comment avez vous vécu cette garde à vue ?

"Depuis plus de trois ans, je vis un véritable cauchemar parce qu'au début de l'année 2019, un tract anonyme a été distribué lors de la création mondiale de mon spectacle l'opéra de Lorraine. Il s'agissait d'un texte que j'aurais signé et dans lequel je relaterais des faits d'agression sexuelle. J'ai donc décidé de porter plainte à l'issue de ce sentiment d'horreur, de profonde incompréhension et de mal-être que je ressens à ce moment là. Mon avocat demande au parquet que je sois entendu. Je suis donc placé en garde à vue ce mercredi ce qui me permet d'avoir accès au dossier et d'être confronté à mon accusatrice. Je tombe des nues. Cette jeune fille se contredit devant l'officier de police et manifestement elle est l'autrice du tract. _C'est la même personne qui depuis trois ans a fait de ma vie un cauchemar_. Son profil psychologique a été fait par la police et manifestement...bon la dessus, je ne veux pas me prononcer mais ce que je peux vous dire c'est je suis soulagé que la vérité éclate enfin".

Du côté du parquet de Nancy, on précise que l'enquête préliminaire se poursuit.