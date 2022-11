Après six mois d'isolement, Cécile Kohler a pu échanger avec l'ambassadeur de France en Iran

Au lendemain de la création d'un comité de soutien pour demander sa libération , Cécile Kohler a enfin pu rencontrer une personne extérieure à sa prison. L'enseignante originaire de Soultz, détenue depuis le mois de mai 2022 en Iran, s'est brièvement entretenue avec l'ambassadeur de France à Téhéran cette semaine selon un communiqué envoyé par ses proches dimanche 27 novembre.

Des conditions de détention inquiétantes

"La visite a duré dix minutes et s’est déroulée sous surveillance. Cécile n’a donc pas pu s’exprimer librement et n’a pas eu assez de temps pour décrire son quotidien et faire un bilan de sa santé physique et psychologique", écrivent ses proches, partagés entre le soulagement d'avoir enfin des nouvelles et l'extrême préoccupation sur ses conditions de détention.

L'ambassadeur de France Nicolas Roche a eu la confirmation que l'enseignante haut-rhinois était bien détenue à la prison d'Evin, partageant sa cellule avec plusieurs autres femmes. Elle n'a, à ce jour, pas d'avocat indépendant et a passé plusieurs mois sans rencontrer une seule personne extérieure à la prison, contrairement aux règles édictées par les Nations unies.

Joint par téléphone l'avocat Thierry Moser parle de cette rencontre comme "une petite avancée, loin d'être satisfaisante." Il espère qu'elle donnera un "regain de courage à cette pauvre Cécile, détenue pour des raisons infondées." Le gouvernement iranien l'accuse d'espionnage depuis le mois de mai 2022, quand elle s'est rendue sur place avec son compagnon pour faire du tourisme.

Elle n'avait depuis été vue qu'une fois, sur une vidéo publiée début octobre, dans laquelle elle faisait des aveux. Des jugés non-recevables par ses proches et les autorités françaises.

"Nous sommes soulagés d’avoir enfin un signe de vie mais nous restons extrêmement préoccupés par son état de santé physique et psychologique. Cécile est innocente, elle doit être libérée et rapatriée immédiatement", a réagi Noémie Kohler, la sœur de Cécile et présidente de son comité de soutien.

Les autorités iraniennes affirment qu'une décision sur son sort sera bientôt prise.