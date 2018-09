Suite à son arrestation dans un bar parisien en avril dernier, l'ancien secrétaire d'État et sénateur Jean-Vincent Placé a été condamné ce lundi à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris.

Après son altercation survenue dans un bar parisien et son arrestation en avril dernier, Jean-Vincent Placé a été condamné ce lundi à trois mois de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien secrétaire d'Etat était poursuivi pour "violences et outrage à agents". Le tribunal l’a en revanche relaxé des accusations d’injures à caractère racial.

Les condamnations sont moindres que ce que le parquet avait requis : une peine de 6 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans comprenant une obligation pour le prévenu de soigner son addiction à l'alcool et mille euros d'amende pour l'injure raciale.

Outrage et billets contre une danse

Jean-Vincent Placé était accusé d'avoir insulté le videur du bar dansant La Piscine, dans le 6e arrondissement parisien le 5 avril dernier, suite à une altercation avec une jeune femme de 21 ans à qui il a demandé de danser pour un ami qui l'accompagnait - le sénateur UDI de Haute-Savoie Loïc Hervé - en échange d’une rémunération. Il lui était également reproché d'avoir insulté un policier venu l'interpeller.

Placé avait 2,5 grammes d'alcool dans le sang

L'ancien secrétaire d'Etat avait été contrôlé à 2h25 avec 2,5 grammes d'alcool dans le sang. Il avait assuré, lors de son transport jusqu'au commissariat, qu'il avait été agressé par un homme d’extrême droite et qu'il avait reçu un coup du côté gauche du visage, mais il n’avait aucune trace visible.