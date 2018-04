Après son altercation dans un bar, Jean-Vincent Placé sera jugé le 11 juillet

Par Géraldine Houdayer, France Bleu Paris et France Bleu

Après son altercation et son arrestation dans un bar parisien mercredi soir, l'ancien secrétaire d'État et sénateur jean-Vincent Placé sera jugé le 11 juillet prochain pour "violence, outrage et insulte à caractère raciste", a appris franceinfo ce vendredi.