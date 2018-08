Après son annulation, l'organisateur du Crazy Race Festival s'exprime sur France Bleu Auxerre

Par Damien Robine, France Bleu Auxerre

Frédéric Bathreau l'organisateur du Crazy Race Festival s'exprime pour la première fois sur France Bleu Auxerre. Les courses qui devaient avoir lieu les 7, 8 et 9 septembre à Champs sur Yonne ont été annulées lundi dernier, provoquant la surprise et la colère des partenaires et des participants