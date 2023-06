Après son épreuve du bac, un lycéen de 18 ans meurt noyé dans un étang d'Ille-et-Vilaine

La bande de copains fêtait la fin de l'épreuve de philosophie du baccalauréat ce mercredi 14 juin, en début d'après-midi. Ils étaient une vingtaine de jeunes à participer à ce pique-nique organisé entre élèves au bord de l'étang de Hédé, à Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine). L'un d'entre eux s'est noyé alors qu'il tentait de rejoindre un ponton. Les lycéens venaient de plancher pendant plusieurs heures, au Lycée François de Chateaubriand à Combourg.

Trois jeunes décident de traverser

En début d'après-midi, plusieurs élèves du groupe décident de se baigner. Trois garçons entreprennent de traverser le lac pour rejoindre un ponton à plus d'une centaine de mètres du bord. Deux premiers lycéens partent d'abord et parviennent à rejoindre leur objectif. Le troisième s'élance seul. Pour une raison encore inconnue, après avoir parcouru plusieurs dizaines de mètres, ce jeune homme originaire de Hédé se met à agiter les bras, appelle ses camarades, et disparaît dans l'eau du lac, d'une profondeur d'environ 2m50.

De nombreux moyens engagés pendant deux heures

Sur la berge, les autres jeunes appellent immédiatement les secours. Très vite, de nombreux pompiers démarrent des casernes alentours. Le SMUR se met aussi en route. Une fois sur place, huit plongeurs, deux pilotes de drones à caméras thermiques, une équipe cynophile et les autres secouristes s'activent pour retrouver le jeune homme. Pendant ce temps-là, le reste de la bande de copains est mise à l'écart, dans des locaux de la mairie. Les deux jeunes qui ont traversé l'étang participent activement aux recherches. Un gendarme en civil prête son bateau pour aider ses collègues.

Une cellule psychologique ouverte pour ses camarades

Deux heures après le début des recherches, un pompier-plongeur retrouve l'élève de terminale au milieu de l'étang. Une fois sorti de l'eau, les secours tentent de le réanimer pendant 45 minutes avant de le déclarer décédé un peu avant 18 heures. Une cellule psychologique est mise en place pour les jeunes témoins. L'établissement dans lequel était scolarisé le garçon a été avisé du décès en début de soirée. Une autopsie a été programmée.