Après son licenciement de l'ASM Clermont, l'ancien 3e ligne Alexandre Lapandry attaque le club

Il avait reçu sa lettre de licenciement il y a dix jours pour "inaptitude". Aujourd'hui, Alexandre Lapandry sort de son silence. "J'ai voulu parler aujourd'hui pour pourvoir donner ma vérité, j'ai voulu aussi protéger le club et les joueurs car c'était important. Ma parole est plus libre aujourd'hui car je suis licencié !" L'ancien 3e ligne et capitaine de l'ASM et ses avocats Maître Gilles-Jean, Renaud et Jean-Hubert Portejoie ont déposé la semaine dernière quatre plaintes auprès de la procureure de la République de Clermont-Ferrand. Des plaintes contre X dans lesquelles la direction du club et son staff médical sont mis en cause.

Une première plainte pour violation de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat. Selon les avocats, il aurait été autorisé par son employeur à reprendre l’entraînement alors même qu’il était toujours en arrêt de travail. Les conseils de Alexandre Lapandry assurent que leur client a d'ailleurs été victime d'un AVC.

Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui

La deuxième plainte concerne une mise en danger de la vie d’autrui et violences involontaires. Les avocats accusent le club de ne pas avoir respecté le protocole commotion notamment. Deux autres plaintes ont été déposées pour violences psychologiques suivies de harcèlement à l'encontre d'Alexandre Lapandry et pour faux en écriture. Les quatre plaintes sont à présent dans les mains de la procureure de la République de Clermont-Ferrand.

Le club affirme n'avoir commis aucune faute

De son côté, l'ASM a publié un communiqué pour expliquer n'avoir eu pour le moment aucune information officielle du dépôt de plainte. Le club affirme n'avoir commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être engagée à quelque titre que ce soit.