Après son malaise, le préfet du Centre-Val de Loire a été opéré avec succès à Paris

Après avoir été victime d'un malaise ce vendredi en fin de matinée à Orléans, Pierre Pouëssel le préfet de région Centre-Val de Loire, a été opéré en fin de journée avec succès indiquent ce samedi des sources proches de son entourage à France Bleu Orléans. Le corps médical reste très prudent et vigilant sur son état de santé, toujours selon ces mêmes sources ce samedi. Le préfet reste en convalescence à l'hôpital à Paris.

"Au travail 7 jours sur 7"

Âgé de 65 ans et de l'avis général, Pierre Pouëssel, qui est aussi préfet du Loiret, ne ménageait pas ses efforts depuis plusieurs mois, étant "au travail 7 jours sur 7" précisent ces sources. Le préfet avait été transporté ce vendredi par une ambulance du SAMU, sous escorte de motards de la police nationale, depuis la préfecture jusqu'au centre hospitalier régional à Orléans la Source.

Transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris

Les pompiers étaient également présents sur place, rue de Bourgogne à Orléans. Le préfet avait été héliporté vers l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris dans "un état critique".

Pierre Pouëssel est en poste comme préfet du Loiret et du Centre Val-de-Loire depuis août 2019, et n'a pas ménagé ses efforts ces derniers mois dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale. Le préfet, qui est également préfet du Centre Val-de-Loire, a récemment fait parler de lui en affirmant que "la bamboche, c'est terminé" au moment de l'instauration d'un couvre-feu nocturne face au Covid-19 à Tours et Orléans.