Trois ans de travaux pour de nouvelles urgences à l'hôpital d'Albi

Les travaux des urgences vont démarrer à Albi. Elles seront opérationnelles en 2024 après des travaux de 33 mois et qui vont coûter 18 millions.

33 mois de chantier, dans un espace contraint sans arrêt des travaux, le tout en continuant d’accueillir les patients. C’est le pari du gros chantier de rénovations des urgences d’Albi. Un hôpital qui est situé en centre-ville (place Lapérouse à quelques pas de Sainte-Cécile) avec des urgences qui voient passer chaque année 36.000 patients.

Création d'un plateau de 6000 m2

Le bâtiment des Urgences tarnaises a été conçu en 1992. Il était depuis longtemps trop petit et pas adapté aux besoins. Alors, avec l’ARS (Agence Régionale de Santé ), l’hôpital d’Albi lance un chantier de 18 millions d’euros. Des travaux qui avaient été repoussés faute de moyens il y a déjà quelques années. Mais la situation financière de l’hôpital albigeois s’est nettement améliorée ces derniers temps.

Les nouvelles urgences qui doivent être livrées en 2024 vont s’étendre sur un plateau de plus de 4000 m2 contre 1200 m2 actuellement. Au-dessus des urgences, de nouveaux blocs opératoires vont également être construits.

Serge Foursans est le directeur de l’hôpital d'Albi et il estime qu’il fallait ces nouvelles urgences Copier

Le docteur Pascal Cariven président de la CME - commission médicale d'établissement de l'hôpital d'Albi. Copier

Le plateau des consultations va aussi totalement être réaménagé pour que les accès soient plus simples et plus lisibles pour les patients. Lundi 19 avril, un nouveau plateau de chirurgie ambulatoire a également été inauguré.