Après trois noyades sur la Côte d'opale, explications sur les dangers des "bâches"

Berck et Le Touquet : déjà trois noyades en une semaine, sur la côte d’Opale. A chaque fois, les témoins directs racontent que, soudainement, ils se sont retrouvés à ne plus avoir pied, complètement paniqués. Ils étaient prisonniers des nombreuses "bâches" de notre littoral.

Le Touquet-Paris-Plage, France

Dans le Sud-ouest, elles sont appelées les "baïnes", ici, ce sont les "bâches", des trous qui peuvent atteindre deux mètres de profondeur. Ces cuvettes se forment à marée montante, sur nos plages en pentes douces. En poste de surveillance sur la plage d'Equihen, près de Boulogne, Rudolph Giolet est formateur de sauveteurs à la Snsm : "Les enfants, qui ne veulent pas de vagues, vont se mettre à cet endroit-là, parce que la mer sera plus calme. Et elle y est plus chaude. Le souci, c'est quand la mer va redescendre, toute cette eau, il va bien falloir qu'elle s'évacue. Donc, elle va créer un courant vers le large."

Imaginez un enfant, dans cette masse d'eau de 2 m de profondeur, avec un courant qui l'amène vers le large, surtout s'il ne sait pas nager, ça peut être extrêmement dangereux.

Les sauveteurs veillent sur les baigneurs et les préviennent quand ils s'approchent trop des "bâches". Le problème, c'est en dehors des heures de surveillance. © Radio France - Matthieu Darriet

C’est dangereux aussi pour les adultes, qui ne peuvent pas lutter, eux non plus, contre le courant qui les aspire. Seule solution : nager sur quelques dizaine de mètres, parallèlement à la plage, pour rejoindre une zone moins profonde, là on la mer déferle. "Le souci, poursuit Rudoph Giolet, c'est que pour les gens la sécurité, c'est la terre. Donc, instinctivement, ils vont nager pour essayer d'aller vers la terre, mais en fin de compte, plus ils nagent, plus ils reculent, parce que le courant est plus fort.

Les gens paniquent et s'épuisent et, malheureusement, s'ils sont hors zone de baignade ou après les horaires de surveillance, c'est l'accident et c'est la noyade.

Si l’effet de surprise est tel, c’est qu’on oublie que la marée accélère considérablement son rythme et augmente son volume d’eau, au fur et à mesure de son cycle de montée et de descente.