Après un accident, une Tarnaise survit quatre nuits sans manger, dans les Pyrénées ariégeoises

La trentenaire a laissé sa voiture en bord de route après un accident, au-dessus de Tarascon-sur-Ariège. Elle s'est blessé en marchant dans la montagne, et passé quatre jours sans boire ni manger, avant d'être retrouvée par les gendarmes.

Arignac, France

Un miracle en Ariège ! Une trentenaire a été retrouvée saine et sauve, mardi 7 mai en fin de journée, après avoir passé quatre jours et quatre nuits en pleine montagne, sans boire ni manger. Vendredi dernier, cette jeune femme originaire du Tarn a un petit accident avec sa voiture sur une route à Arignac, au dessus de Tarascon-sur-Ariège.

Elle n'est pas blessée mais sûrement désorientée, et commence à marcher dans la montagne. C'est à ce moment là qu'elle se blesse, certainement, et reste immobile. Pendant ce temps, les villageois préviennent les gendarmes en voyant cette voiture accidentée : une vieille Ford Fiesta grise, en équilibre sur le bord de la route.

Avec l'immatriculation, les gendarmes retrouvent vite l'identité de la propriétaire. Mais dans le village, personne ne la connaît, personne ne l'a vue. Les recherches commencent alors, avec un hélicoptère, et une vingtaine d'hommes au sol. Dans un premier temps, les investigations ne donnent rien.

Mais une info met la puce à l'oreille des gendarmes : une habitante dit avoir entendu des aboiements de chiens, dans la montagne, au-dessus du hameau de Ménac, dans la nuit de samedi à dimanche. Les recherches se concentrent alors dans le secteur, et la jeune femme est retrouvée mardi soir en fin de journée.

"La surprise a été grande et totale" avoue le maire d'Arignac, Philippe Pujol "car on pensait qu'au bout de trois ou quatre jours on allait retrouver quelqu'un qui serait en moins bon état que ça"

La jeune femme est déshydratée mais consciente. Elle est hélitreuillée dans un brancard, avant d'être hospitalisée. "C'est un petit miracle" se réjouit Philippe Pujol, "elle a eu de la chance, car les nuits sont quand même froides". Le maire aujourd'hui soulagé, tout comme les habitants, et les gendarmes.